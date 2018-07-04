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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları çift idmanla sürdü

2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkine dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları çift idmanla sürdü

2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkine dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde performans testleri üzerinde duruldu. Testler kapsamında oyunculara 10 metre sprint ve sürat, 30 metre sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama testleri uygulandı.
Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki akşam idmanına ise core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde 10’a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada Tolga Ciğerci'nin antrenmanlarda yer almadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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