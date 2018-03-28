Galatasaray'da Trabzonspor seferberliği

Muslera Çin'den yorgun dönüyor, Selçuk maça yetişiyor, Mariano ilk 11'e geçiyor

Cimbom'da hedef, liderliği devam ettirmek

Fernando, Trabzonspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak

Aslan, son yıllarda Trabzonspor'a diş geçiremiyor

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hedef, bu maçı kazanarak liderliğini sürdürmek...

Sarı kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları dur durak bilmeden devam ederken, milli ara nedeniyle milli takımlarına giden futbolcular bugün itibarıyla takıma katılacak ve bordo mavili takımla oynanacak olan maç öncesi idmanlara başlayacak.

Milli takım arasını fırsat bilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sırasında fazla şans bulamayan genç futbolcularla özel olarak ilgilendi ve genç isimlere idmanlarda şans verdi.

Deneyimli teknik adamın milli takımlardan dönen oyuncuların takıma katılmasının ardından taktik idmanlara başlaması ve takımı Trabzonspor maçına yoğun bir şekilde hazırlaması bekleniyor.

SELÇUK İNAN OYNAMAK İSTİYOR

Galatasaray'a milli arada Selçuk İnan'dan kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkartılırken, Galatasaray cephesi oyuncunun tedavisine hemen başladı. Kulüp doktorlarından kendisini Trabzonspor maçına yetiştirmelerini isteyen kaptan Selçuk İnan'ın Trabzonspor maçında forma giymeyi çok istediği ve sürpriz olmazsa bordo mavili ekiple oynayacakları maçta sahada olacağı öğrenildi.

FERNANDO KART CEZALISI

Sarı kırmızılı ekipte uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe mücadelesi ile ilk 11'e dönen Fernando, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle bordo mavili ekiple oynanacak maç öncesi cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, takımını bu maçta yalnız bırakacak.

Öte yandan kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran Mariano, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

ASLAN, TRABZONSPOR'A DİŞ GEÇİREMİYOR

Galatasaray, son dönemde Trabzonspor maçlarında istediğini alamıyor. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ile oynadığı son 3 lig maçında rakibine mağlup oldu. Cimbom bu süre içerisinde rakibinin filelerini yalnızca bir kez sarsabilirken, kalesinde ise 5 gol gördü.

MUSLERA KUPAYLA DÖNÜYOR

Çin'de düzenlenen özel turnuvada Çin Kupası'nda finalde karşılaştığı Galler'i 1-0 mağlup eden Uruguay, kupanın sahibi oldu. Muslera ise gösterdiği performansla Galatasaraylıların yüzünü güldürdü. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta mücadelesinde Trabzonspor'a karşı mücadele edecek Galatasaray'da Muslera'nın yorgun olması düşündürürken Uruguaylı kaleci bu maçta kesinlikle görev almak istiyor. Terim ve Taffarel'in gelişiyle yüksek performans gösteren Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında yorgun olsa da görev alacak.

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