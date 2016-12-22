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Galatasaray'da tansiyon yükseliyor

 Dursun Özbek yönetimine eleştiriler arttı Mustafa Cengiz: "Dursun Özbek, Galatasaray'ı uçuruma sürüklüyor" Galatasaray'da son dönemde yaşanan mali sıkıntı, futbol şubesini sarsmaya başladı. Mali kriz ile birlikte futbol...

Galatasaray'da tansiyon yükseliyor

 Dursun Özbek yönetimine eleştiriler arttı

Mustafa Cengiz: "Dursun Özbek, Galatasaray'ı uçuruma sürüklüyor"

Galatasaray'da son dönemde yaşanan mali sıkıntı, futbol şubesini sarsmaya başladı. Mali kriz ile birlikte futbol takımının son dönemlerdeki kötü futbolu Sarı Kırmızılı camiayı endişeye sevk ediyor.

Son dönemlerde muhalif çıkışları ile dikkati çeken camianın ileri gelen isimlerinden Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada başkan Dursun Özbek'i topa tuttu. Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın tarihin en ağır borç yükü ve yönetimi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, başkan dursun Özbek'in kardeşi ile birlikte kulübü "Langaspor" gibi yönettiklerini iddia etti.

Başkan Dursun Özbek'in kulübü tek başına yönetmeye çalıştığını belirten Mustafa Cengiz, Sarı Kırmızılı kulübün başkanına şu ağır eleştirileri yöneltti:

"Yönetimlerde değerli insanlar olmasına rağmen, hiçbirine bir şey sorulmadan kendi kendine kararlar almaktadır. Yönetici arkadaşlarımız ise Galatasaray'ın aktiflerini satan, mal varlığını plansız bir şekilde yok eden bu anlayışa seyirci kalmakta. Galatasaray üç kuruş verince aile efradının el koyup yönettiği bir oligark kulübü değildir. Buna izin veren kulüp üyeleri ve taraftarlar da suçludur."

Galatasaray'ın son 2 yılda banka borçlarının 483 milyon TL'den 720 milyon TL'ye çıktığını belirten Mustafa Cengiz, eleştirisine şöyle devam etti:

"111 yıllık tarihimizde rekor banka borçlanması yapılmıştır. Borç alacak farkı 2 yılda 900 milyondan 1.1 milyar TL'ye çıkmıştır. Verilen vaatlerin hiçbiri gerçekleşmemişken, otel inşaatı aylardır yerinde saymaktadır. Sakat verimsiz futbolcular transfer edilirken, aile meclisi kararıyla harekete geçilmiş ve bir futbol aklına danışılmamıştır. Mehmet Özbek oğluna sorarak transfer yapmaktadır."

Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL /

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