İSTANBUL- Galatasaray'da dün gerçekleştirilen antrenmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarı bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı yıldızın arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Böylelikle kart cezası bulunan Podolski'nin yanı sıra, Sneijder de Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Sneijder şoku! 2 hafta yok
İSTANBUL- Galatasaray'da dün gerçekleştirilen antrenmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarı bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı yıldızın arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, Sneijder'in 2 hafta sahalardan...
03 Mart 2017 Cuma 18:06
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