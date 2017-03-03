Galatasaray'da Sneijder sakatlandı

Galatasaray'ın dünkü idmanını adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı oyuncunun arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İSTANBUL /
Galatasaray'ın dünkü idmanını adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı oyuncunun arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. İSTANBUL...
03 Mart 2017 Cuma 13:54
Galatasaray'ın dünkü idmanını adalesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı oyuncunun arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İSTANBUL /
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