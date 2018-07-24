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Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ahmet Çalık takımla çalıştı

İSTANBUL,() Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da deveam eden Galatasay günü tek çalışma ile tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana...

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ahmet Çalık takımla çalıştı

İSTANBUL,()

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da deveam eden Galatasay günü tek çalışma ile tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana bireysel stretching ile başladı. Çalışma, her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla idmana devam etti. Antrenmanın ana bölümünde 2x10 dakika oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapılırken, son bölümde ise core stabilizasyon hareketleri üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-Kırmızılı ekipte Serdar Aziz ve Ahmet Çalık, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken Mariano ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah saat 10.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Sakarya'ya hareket edecek. 

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