Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı süren Konstantinos Mitroglou'nun da tedavisine devam edildi.

Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a hareket edecek. Galatasaray kafilesi daha sonra karayoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)