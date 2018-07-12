Galatasaray'da Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

Serhan TÜRK / ZÜRİH () - Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı kırmızılı kulübün 2018-2019 sezonu için Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Henry Onyekuru, takımın İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı yurt dışı kampına katıldı. KAP bildiriminin gelmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim ile birlikte antrenman sahasına çıkan Onyekuru, deneyimli teknik adam ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Nijeryalı oyuncu daha sonra Fatih Terim ile birlikte sarı kırmızılı oyuncuların yanına giderken, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana başladı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Onyekuru'nun Fatih Terim ile el sıkışması

- Onyekuru'nun antrenmana katılması