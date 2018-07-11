Galatasaray'da Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Başkan Mustafa Cengiz: "5 ay içerisinde futbolculara gecikmiş 176 milyon TL ödedik"

"Amatör şubeleri asla kapatmayacağız"

"Kombinede 100 milyon TL'ye doğru gidiyoruz"

Ata SELÇUK - Fatih UZUNER / İSTANBUL () - Galatasaray'ın Temmuz ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü adına toplantıya başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Murat Ece ile Yusuf Günay, genel sekreter Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Okan Böke, Erol Özmandıracı ve İlber Aydemir katıldı.

Divan Toplantısı vefat eden üyeler için yapılan saygı duruşu ve söz isteyen üyelerin konuşmalarıyla başlarken, başkan Mustafa Cengiz'in konuşması ile tamamlandı.

Başkan Mustafa Cengiz, kendilerinin yönetimde olduğu süre boyunca birçok borcun ödendiğine dikkat çekerek, "6 aylık bir süre olmadı gelişimizden bu yana. Yarattığımız hasılat ve masraflarımız 264 milyon TL'lik kredi ve ana para. Bir bankaya yaklaşık 7 yıllık bir süreç içinde ödediğimiz 220 milyon TL artı 240 milyon TL daha ödeyeceğiz. Sadece faiz bu. Bu parayla Galatasaray banka kurar" diye belirtti. Cengiz, UEFA'dan neden ceza alınmadığıyla alakalı: "Biz bu sununun aynısını UEFA'ya yaptık. UEFA, güzel söylemlerle bizi alkışlamadı. İç ve dış mihrakların anlamadığı 'neden men ceza almadığımız' sorusunun cevabı bu tabloda yatıyor. 470 milyon TL artı gelirdeydik. Geçmişimiz de bize ait. Onlar da bizim yönetimlerimiz. Borçları da alacakları da bize ait. Biz güveninize layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

CENGİZ: "5 AY İÇERİSİNDE FUTBOLCULARA GECİKMİŞ 176 MİLYON TL ÖDEDİK"

5 ay içerisinde futbolculara gecikmiş 176 milyon TL ödediklerini belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi: "Nakit çıkışımız 635 milyon TL, ertelenmiş vergi borcumuz 47 milyon TL. 5 ay içinde futbolculara gecikmiş 176 milyon TL ödedik. Diğer kulüplere geciken 59 milyon TL'lik bonservis ve kira ödemesi yaptık. UEFA'ya gittiğimizde negatif bir etki vardı. Krediler 996 milyon TL. 264 milyon TL ana para ve faiz ödemesi yaptık. 40 milyon Euro'ya yakın borcu düşürdük. Abdurrahim Bey ve benim kefaletimle 121 milyon TL kredi kullanımı gerçekleştirdik. Mağazacılıkta yaklaşık iki katlık bir artış elde ettik. Sokaktaki 30 milyon tabir edilen taraftarımız müthiş bir destek verdi. 1 Ocak-31 Mayıs'ı bazı aldığımızda satışlar 21'den 43 milyon TL'ye çıktı. Geçmişte hep zarar etmişiz. Geçen yılın aynı dönemine göre 7 milyona yakın zarar, bu yıl ise aynı tarih aralığında 3 milyon TL karımız var." diyen Galatasaray Başkanı adayla ilgili olarak: "Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri adadaydı. Sabahın çok erken saatinde haber geldi. Sevgili Yusuf Günay arkadaşım ve profesyoneller gittiler. İstanbul büyükşehir belediyesi yıkım ekipleri 'Sizin yöneticiler anlaşmış adayı açıyormuşsunuz' dediler, şaşırdık. Gerçekten ada ertesi gün açılacak gibi. Bir yayın organında 'bu yönetim engelliyor, ada açılacakmış, biz yıkmışız' denilmiş. Ada o hale gelmiş ki her şey hazırlanmış. Şaşırdık tabii. Belediyenin burada yıkım kararı var. 'Biz sizinle anlaşmadan buruya imar yapamazsınız' diyor ve fayansları yeniden söküyor. Sanki bunu biz yapmışız gibi lanse ediliyor. Bizim hiçbir dahlimiz yok. Hukuk içinde yürüyoruz. Açtığımız 4 dava var. 2012 yılından bu yana sürüyor bu davalar. Davaların fazlalığı nedeniyle süre maalesef uzuyor, müstecir de bunu çok iyi kullanıyor. Ada bizim. Bu adayı mutlaka şu ya da bu şekilde almamız gerek. Kendisi de bize dava açtı. 11 milyon TL'lik maddi manevi zarar davası açtı. Biz de 90 milyon TL manevi, 50 milyon TL maddi İstanbul ve Galatasaray'ın değerini düşürdüğü için dava açtık. Artık dayanılmaz hale geldi. Maalesef şehirde çirkin bir görüntü alıyor."

"AMATÖR ŞUBELERİ ASLA KAPATMAYACAĞIZ"

Başkan Cengiz, amatör şubelerin kesinlikle kapatılmayacağını söyleyerek, "Mustafa Cengiz amatör branşların borçlarından dolayı kapatılması sorununa da değinerek "Branşların kapatılması söz konusu değil. Bizim gelir gider farkında 188 küsür milyon Dolar açığımız var. Bugün gelir gider farkımız 1 milyar 100 milyon TL mertebesinde. Bunun ana kaynağında amatörler var. Ama amatörleri kapatalım mı? Asla. Futboldan elde edilen gelirleri futbola ayırın dediler UEFA'da. Bizim Cumhuriyet'ten bu yana; Osmanlı dönemi dahil bir misyonumuz var. Gençleri ve insanları yetiştirmek. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık, devletin misyonunu üstlendik. Neden 3 büyük kulüp büyük? İşte bu yüzden büyük. 1500'ü aşkına aile, çocuklarını bize teslim ediyor. Onları eğitiyor, olimpik sporlarda yarışır hale getiriyoruz. Sadece futbolda yetiştirip para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOMBİNEDE 100 MİLYON TL'YE DOĞRU GİDİYORUZ"

Galatasaray'ın Türkiye'nin ve dünyanın en saygın markalarından biri olduğunu vurgulayan Cengiz, "Konuşmasının sonunda Başkan Cengiz: "Galatasaray, Türkiye'nin ve dünyanın en saygın markalarından biridir. Her zaman en değerli markalarla hareket ediyoruz. Sponsorluk için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray'ın potansiyelini harekete geçirmeliyiz. Yellow Friday ve Grey Weekend'de dünyanın en yüksek montalı satışlarıydı. Futbol takımımızın antrenmanına 30 bin seyirci geliyor. Böyle bir takım yok. Şampiyon olduğunda kutlamasından 1 milyon TL kazanan başka bir takım da yok. Bunu yaratan sizsiniz. Kombinede 100 milyon TL'ye doğru gidiyoruz. Dünyanın en değerli taraftarına sahibiz, bundan güç alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Galatasaray Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Ağustos ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nın yapılmayacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Cengiz'in açıklamaları

- Yönetim kurulundan detaylar

- Saygı duruşundan detaylar