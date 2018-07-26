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Galatasaray'da Nagatomo takıma katıldı

İSTANBUL,() Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray'da, Dünya Kupası'nda forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma dahil oldu. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı...

Galatasaray'da Nagatomo takıma katıldı

İSTANBUL,()

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray'da, Dünya Kupası'nda forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma dahil oldu.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yenileme çalışması yaptı. Antrenman, açma germe ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
NAGATOMO TAKIMLA ÇALIŞTI
Japonya ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve ardından tatile çıkan Yuto Nagatomo, bugünkü antrenmanda yer aldı.  Öte yandan sakatlıkları devam eden Mariano ve Eren Derdiyok'un ise tedavilerine devam edildi.
Sarı-Kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Club Africain ile oynayacağı hazırlık maçı için yarın saat 15.00'te özel bir uçuşla Tunus Cumhuriyeti'nin başkenti Tunus'a hareket edecek.

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