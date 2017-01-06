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Galatasaray'da Muslera, idmana eli bandajlı çıktı

 Galatasaray, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen...

Galatasaray'da Muslera, idmana eli bandajlı çıktı

 Galatasaray, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde pas çalışmasıyla taktik idmanların yapıldığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sol el serçe parmağında kırık bulunan kaleci Fernando Muslera, eli bandajlı olmasına rağmen idmanda yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, antrenmanda fiziksel ve ayakla yapılan çalışmalarda yer alırken, topa elle müdahale etmedi.

Bu arada Galatasaray'da üç kalecinin de sakatlanması nedeniyle İstanbul'dan 19 yaşındaki kaleci Ahmet Gül kampa getirildi.

Cenk Gönen'in menisküs ameliyatı geçirmesi, Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağının kırılması moralleri bozarken dün akşam basına kapalı yapılan idmanda Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı. Teknik ekip, bunun üzerine 19 yaş altı takımının kalesini koruyan 1997 doğumlu Ahmet'i Belek'teki kampa çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muslera'nın görüntüleri

- Antrenmandan görüntüler

- Genel detaylar

HABER - KAMERA SERHAN TÜRK - ANTALYA

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