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Galatasaray'da moraller yerinde 

Süper Lig'de dün Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray'da kazanılan 3-1'lik Göztepe maçı sonrası moraller yerinde. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıkları...

Galatasaray'da moraller yerinde 

Süper Lig'de dün Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray'da kazanılan 3-1'lik Göztepe maçı sonrası moraller yerinde. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıkları kapsamında antreman yapan Sarı-Kırmızılarda oyuncuların moralli olduğu gözlendi. 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis'in yanı
sıra sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Garry Rodrigues katılmadı.
Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Jason Denayer, Martin Linnes, Serdar Aziz ve Yasin Öztekin ile Nigel de Jong ve Hakan Balta, antrenmanda ayak tenisi oynadı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-Kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

Görüntü Dökümü 
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-Fatih Terim ayak tenisi 
-Antrenman Detay 

Serhan TÜRK-İstanbul-() 

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