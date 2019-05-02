Galatasaray'da Marcao takımdan ayrı çalıştı

Ata SELÇUK - İSTANBUL /

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada Marcao, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

02.05.2019 - Haber Kodu : 190502084