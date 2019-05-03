Galatasaray'da Marcao döndü, Mitroglou sakatlandı

İSTANBUL,()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Marcao da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou'nun tedavisine başlandı. Oyuncunun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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