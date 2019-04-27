Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı süren Brezilyalı savunmacı Marcao'nun tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Konya'ya hareket edecek.

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