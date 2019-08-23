Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor 

Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılı kulüpte Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir de takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.