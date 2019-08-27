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Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı....
SPOR 27.08.2019, 14:15
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın sahadaki kısmında ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın sahadaki kısmında ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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