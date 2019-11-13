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Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı
Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından...
SPOR 13.11.2019, 13:53
Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.
Vefat eden divan üyeleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:
1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3. 14 Kasım 2018 tarihli divan toplantısında sunumu yapılan tüzük tadil çalışmasının tekrar görüşülüp, divan üyelerinin onayına sunulması,
4. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
5. Kapanış.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Divan toplantısından görüntüler
- Detaylar
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.
Vefat eden divan üyeleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:
1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3. 14 Kasım 2018 tarihli divan toplantısında sunumu yapılan tüzük tadil çalışmasının tekrar görüşülüp, divan üyelerinin onayına sunulması,
4. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
5. Kapanış.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Divan toplantısından görüntüler
- Detaylar
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