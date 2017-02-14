Galatasaray'da Jan Olde Riekerink ile yollar ayrıldı

Başkan Özbek: "Galatasaray'ın başarısı için ve menfaatleri doğrultusunda Riekerink ile yollarımızı ayırdık"

"Yeni teknik direktör ile ilgili çalışmalarımız yarın sabah itibariyle başlayacak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, yeni teknik direktör çalışmalarına yarın sabah itibariyle başlayacaklarını bildirdi.

Özbek; "Bugünkü toplantıda Galatasaray'ın durumunu enine boyuna tartıştık. Galatasaray'ın başarısı için ve menfaatleri doğrultusunda sayın Riekerink ile yollarımızı ayırdık. Bunu da kendisine tebliğ ettik. Bugünkü toplantının neticesi budur" dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile ilgili bir soru üzerine de Özbek, "Yeni teknik direktör ile ilgili çalışmalarımız yarın sabah itibariyle başlayacak. Önce mevcut antrenörümüz ile olan ilişkimizi bitirdik. Arkadaşlarım bu konuyla ilgili epey çalışma yapıyorlar. Şu an çalışmayan veya sözleşmesi müsait olan kişilerle görüşülmesi talimatını verdim. Bu nedenle çalışmalar da yarın sabahtan itibaren başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Riekerink'in gitmesiyle Sneijder'in moralinin bozulacağı söyleniyor, siz buna katılıyor musunuz?" şeklindeki soruya Başkan, "Hayır katılmıyorum. Sneijder takımdaki en önemli profesyonel. Sneijder her zaman Galatasaray için varını yoğunu ortaya koyan birisi. Ben öyle bir etki olacağını hiç düşünmedim."

Dursun Özbek, konuşmasına şöyle devam etti;

"Riekerink'in sözleşmesiyle ilgili açıklamaları yarın sabah yapacağız. Ayrılık kararını Levent Nazifoğlu bildirdi. Yarın da zaten Florya olacağım ve kendisiyle görüşeceğim."

Başkan Özbek son olarak, "En kısa sürede yeni hocamızı bulacağız. Galatasaray'ın beklemeye tahammülü yok" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dursun Özbek'in açıklamaları

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /