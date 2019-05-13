Galatasaray'da hedef çifte kupa

Kupa mesaisi başladı

Terim'den Rize maçını unutun talimatı

Serhan TÜRK, İstanbul

Süper Lig'de son 2 haftaya lider giren Galatasaray, sezonu çifte kupa ile tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Önce kupada Akhisarspor karşısında 18. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, hafta sonu ise ligde Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta Akhisarspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayan Sarı-kırmızılı kulüpte Çaykur Rizespor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması ile idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda başladığı antrenmana sahada devam etti. Saha çalışmasının ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Ana bölümde ise oyunsal formda dar alan uygulamaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Sakatlığı bulunan Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

TERİM'DEN RİZE MAÇINI UNUTUN TALİMATI

Öte yandan Çaykur Rizespor maçının hakemleri ile ilgili tartışmalar iki kulübün dışındaki kulüplerin de isyanına maruz kalırken, Fatih Terim'in oyuncularından Rize maçını unutmalarını istediği belirtildi. Tartışmaların içinde kalmamaları için sosyal medya ve basını takip etmemelerini rica eden ve futbolcularından sadece işlerine konsantre olmalarını isteyen Terim'in, oldukça neşeli olduğu gözlendiği antrenman öncesinde "Sizlere güveniyorum. Kalitenizi ve kupaları hakettiğinizi 2 maçta da gösterme zamanı. Önce kupa sonra ligde bu sezonun en büyüğü olduğunu gösterin" dediği öğrenildi.

Galatasaray, Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Öğleden sonra 15.30'da uçak ile Sivas'a gidecek sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu saat 18.30'da 4 Eylül

Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

