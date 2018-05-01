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Galatasaray'da gözler seçime çevrilecek

Galatasaray'da gözler seçim öncesi Özbek'te Mustafa Cengiz'in kozu Abdurrahim Albayrak !.. Ali Fatinoğlu geniş bir kadro kurdu Başkan adaylığı için dilekçelerin Divan Kurulu'na teslim edilmesi için son gün 4 Mayıs Cuma Serhan...

Galatasaray'da gözler seçime çevrilecek

Galatasaray'da gözler seçim öncesi Özbek'te

Mustafa Cengiz'in kozu Abdurrahim Albayrak !..

Ali Fatinoğlu geniş bir kadro kurdu

Başkan adaylığı için dilekçelerin Divan Kurulu'na teslim edilmesi için son gün 4 Mayıs Cuma

Serhan TÜRK, İstanbul

Galatasaray ligde son 3 haftaya lider girerken, seçim çalışmaları sessiz ve derinden ilerliyor.
Şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray futbol takımını seçim süreci ile olumsuz etkilemek istemeyen mevcut yönetim ve başkan adayları bu konuda hassas davranıyor.
Daha önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Adaylık için Galatasaray Divan Kurulu'na başvuru süresi 4 Mayıs cuma günü sona erecek. 
ÖZBEK YENİ LİSTE YAPTI
Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek'in çok yakında yeniden adaylığını açıklayacak. Başkanlık döneminde yönetim listesinden bazı isimleri çıkarttığı öğrenilen Özbek'in yeni bir liste yaptığı ve bunu kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.
CENGİZ, ALBAYRAK'I TRANSFER EDECEK !..
Mustafa Cengiz'in ise yönetim listesini çok değiştirmeyi düşünmediği, en fazla 2 ismi kadroya alabileceği konuşulurken; sportıf aş'de olan Abdurrahim Albayrak'ı yönetim listesine transfer etmeyi planladığı da gelen haberler arasında.  
ALİ FATİNOĞLU'NDAN OY KAYGISIZ GENİŞ LİSTE
Galatasaray'a başkan adaylığını ilk açıklayan isim Ali Fatinoğlu. "Oy kaygısı olmaksızın, her bir projemizin alanında uzman Galatasaraylılarca yürütülmesi için geniş ekip kurduk" diyen Fatinoğlu 4 Mayıs'ta adaylık dilekçesini divan kuruluna gönderecek.

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