Galatasaray'da gol yok, dert çok

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, () -

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında kötü bir grafik çizdi. 9 maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a da mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde olumsuz skorların yanı sıra ortaya koyulan performansla da ışık vermedi.

GOL YOK DERT ÇOK

Avrupa'da da henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge (0-0), Paris Saint-Germain (0-1) ve Real Madrid (0-1) maçlarında gol kaydedemedi. Sadece Avrupa'da değil, ligde de gol sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar oynadığı 9 maçın 4'ünde rakip fileleri havalandıramadı. Şu ana kadar toplamda 12 maç arasında en zorlu olarak gözüken Club Brugge, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hiçbirinde skor üretemeyen sarı-kırmızılılar eleştirilerin hedefinde. Ligde 9 gol atıp, 9 gol yiyen Sarı-kırmızılıların averajı ise 9 hafta sonunda sıfırda kaldı.

İSMİ VAR, KENDİ YOK

Galatasaray'da uzun uğraşlar neticesinde Fransa'nın Monaco takımından kadroya katılan dünya yıldızı Radamel Falcao da şu ana kadar camiada hayal kırıklığı yarattı. Senelik maaşı 5 milyon Euro olan Kolombiyalı yıldız geldiği günden bu yana Kasımpaşa, Fenerbahçe, Club Brugge ve Paris Saint-Germain maçlarında 11'de forma giyerken, Yeni Malatya deplasmanında da 1 dakika süre aldı. Toplam 5 maçta 1 gol atabilen Falcao, 1 Ekim 2019 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Aşil tendonunda sakatlığı bulunan futbolcu bu süreçte Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını kaçırdı.

10 MAÇTA TEK GALİBİYET

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne zirve hedefiyle başlayan Galatasaray, 18 Eylül 2018 tarihindeki 3-0'lık Lokomotif Moskova galibiyetinden bu yana Avrupa'da kazanmaya hasret. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 4 yenilgi 1 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de Benfica'ya evinde mağlup olan Galatasaray, dışarıda berabere kalarak elenmişti. Galatasaray bu sezon da devler liginde oynadığı 3 maçta galibiyetle tanışamadı. Fatih Terim'li Galatasaray son 10 Avrupa maçında 1 galibiyet alabildi.

DEPLASMANDA ZAFERE HASRET

Galatasaray, deplasmanda oynadığı bir derbiden daha kayıpla ayrıldı. Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar, deplasmandaki derbi galibiyeti hasretine son veremedi. Fenerbahçe'yi 1999'dan beri Kadıköy'de deviremeyen Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı son deplasman galibiyetini ise 4 Ocak 2015'te almıştı.

OCAK AYINDA YENİ OPERASYON SİNYALİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kötü gidişin ardından ocak ayını ayını işaret etti. Real Madrid maçının ardından yaptığı açıklamada, yaz döneminde alamadıkları oyuncular olduğunu belirten Terim, "Falcao dahil tüm oyuncuların transferi Denizli maçı haftasına geldi" ifadeleriyle mesaj vermişti.

Terim ayrıca, ocak ayında yeni bir takım yapmak için uğraşacaklarını, satmadan almak şartının da ellerini bağladığını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, seneye ise bütün futbolcularının değişebileceğinin sinyalini verdi.

NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor'dan transfer edilen Taylan Antalyalı'ya ise hiç süre vermedi. Geçen sezon Erzurum formasıyla büyük beğeni toplayan Taylan'ın Selçuk İnan'ın boşluğunu dolduracağına inanılıyordu fakat 24 yaşındaki isim henüz şans bulamadı. Taraftarlar da Taylan'ın neden oynamadığı konusunda merakını koruyor.

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in takımın başına geldiği 2017-18 devre arasından itibaren transfer edilen oyuncular şu şekilde:

2017-2018 DEVRE ARASI: Yuto Nagatomo 700 bin Euro (kiralık)

2018-2019 YAZ DÖNEMİ: Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru (kiralık), Emre Akbaba, Badou Ndiaye (kiralık), Ömer Bayram, Muğdat Çelik

2018-2019 DEVRE ARASI: Marcao, Christian Luyindama, Mbaye Diagne, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou

2019-2020 YAZ: Jean Michael Seri, Mario Lemina, Florin Andone, Emre Mor, Valentin Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Okan Kocuk, Adem Büyük, Streven Nzonzi