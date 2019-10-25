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Galatasaray'da Falcao ve Feghouli'ye özel program
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Falcao ve Cezayirli ortaha saha Feghouli, özel program...
SPOR 25.10.2019, 14:44
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Falcao ve Cezayirli ortaha saha Feghouli, özel program dahilinde çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra oyuncular Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı. Sofiane Feghouli de günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra oyuncular Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı. Sofiane Feghouli de günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
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