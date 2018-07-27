Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan sözleşmeyi imzaladı

Serhan TÜRK / İstanbul,() -

Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörlüğüne getirilen Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever, Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile Ertuğrul Erdoğan katıldı. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, Ertuğrul Erdoğan'ın 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığını ifade etti.

Yusuf Günay, ekonomik koşulların zorluklarından bahsederek, sarı-kırmızımı takımın bütçesi ile ilgili olarak, "Ekonomik koşullar ortada. Elimizdeki kıt imkanlarla en iyisini yapmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yeni bütçe çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte olağanüstü mali genel kurula gidilecek. Bütçe ondan sonra belirlenecek" dedi.

Ertuğrul Erdoğan'ın daha önce camiada görev aldığını hatırlatan Kaan Kançal, ise "Camiamızı bilen bir başantrenör. Umarım kendisiyle çok önemli başarılara imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

ÖMER YALÇINKAYA: "HOCAMIZIN GÖNLÜNE SİNEN BİR TÜRK ROTASYONU KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ertuğrul Erdoğan ile yeni bir yola çıktıklarını belirten Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, "Hocamız, çok kıymet verdiğimiz biri. Galatasaray camiasına ve kendisine hayırlı olsun. Kadromuzda Göksenin Kösal ve Ege Arar gibi çok değerli iki A Milli oyuncumuz var. Federasyonun açıkladığı 5 yabancı hakkından dolayı belirsizlik vardı. Hocamızın gelişiyle çalışmaları hızlandırdık. Birçoğu ile anlaşma noktasına geldik. Hocamızın gönlüne sinen bir Türk rotasyonu kurmaya çalışıyoruz. Bunun dışında 5 yabancı oyuncu hakkını 6 olarak kullanabiliriz. Bununla ilgili de gece gündüz çalışıyoruz. Birkaç isimle çok yaklaştık. Galatasaray camiası ve Türk spor camiası hiç merak etmesin. Galatasaray, layık olduğu şekliyle ULEB Avrupa Kupası'nda ve Türkiye liginde temsil edilecektir" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadelelerini oynamayı planladığını dile getiren Yalçınkaya, isim sponsorluğuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ERTUĞRUL ERDOĞAN: "PROFESYONEL BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜNE BAŞLADIĞIM KULÜBE GERİ DÖNDÜM"

Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörlüğüne getirilen Ertuğrul Erdoğan ise "Benim için çok önemli bir an. Profesyonel basketbol antrenörlüğüne başladığım kulübe geri döndüm. Galatasaray Basketbol Takımı, benim için bir dönüm noktasıydı. Görevimin ve beklentilerin neler olduğunu, zorluk derecesini çok iyi biliyorum. Umarım yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftarla iyi bir sinerji yakalarız ve düşündüğümüz, hak ettiğimiz, heyecan duyduğumuz noktaya ulaşırız. En büyük beklentim, sahada iyi mücadele eden, yüksek enerji ile oynayan ve formanın hakkını veren bir takım oluşturma. Sonrasında da orta ve uzun vadeli planları yapacağız. Önce bugünü düşüneceğiz ama yarını da hayal edeceğiz. Değerli ve A Milli Takım potansiyelinde oyuncuları bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bunlara uyumlu yabancı oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"KADROYU OLUŞTURUP, HAZIRLIK DÖNEMİNİ PLANLAMAK İÇİN ÇOK KISA BİR SÜRE VAR"

Ağustos ayının 13'ünde başlayan milli takım süreci olduğunu belirten Ertuğrul Erdoğan, "Aynı tarihlerde kulüp çalışmaları da başlayacak. Milli takım başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile bu konuyu değerlendireceğiz. Şu anda önceliğim Galatasaray Erkek Basketbol Takımı. Kadroyu oluşturup, hazırlık dönemini planlamak için çok kısa bir süre var. Şu anda gözüken tüm mesai ve konsantrasyonumun bu tarafta kalması. Milli takım, benim için ayrı bir görev. Gönül bağımın olduğu bir görev. Orada olmaktan ve çalışmaktan çok keyif alıyorum. Milli takım bana ihtiyaç duyduğu sürece bu hizmeti vermeye devam ederim ama önceliğim şu anda doğal olarak Galatasaray" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK TAKIMA GÖRE GERİDE BAŞLADIĞIMIZ BİR TRANSFER DÖNEMİ VAR"

Takıma yapılacak takviye için zamanlarının azaldığını vurgulayan Ertuğrul Erdoğan, "Birçok takıma göre geride başladığımız bir transfer dönemi var. Şu anda iki oyuncu transferi kafamda var. Yabancı kuralının gelmesiyle değerli oyuncular süratli bir şekilde büyük bütçeli takımlar tarafından alındı. Kadromuzda iki değerli A Milli Takım oyuncusu var. Can Korkmaz, Erolcan Çinko ve Ayberk Olmaz'ı dahil ettik. Onun yanına üç numara ve bir uzun dahil etmeyi planlıyoruz. A Milli Takım'a aday yerli oyuncular arasından seçmeye çalışıyoruz. Yabancı oyuncu konusunda irtibatta olduğumuz isimler var. Bitirme noktasındayız. Yakın zamanda bazı isimleri açıklayacağız. Zaman aleyhimize gelişiyor ama sabırlı ve acele etmeden davranmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"BASKETBOL, TÜRKİYE'DE BU KADAR YÜKSEK RAKAMLARIN DÖNEBİLECEĞİ BİR EKONOMİYE SAHİP DEĞİL."

Türkiye'deki basketbol takımınlarının mali sıkıntılar yaşadığına da değinen Erdoğan, "Beklediğimiz bir sonuç. Bu daha dramatik hale gelecek. Basketbol, Türkiye'de bu kadar yüksek rakamların dönebileceği bir ekonomiye sahip değil. Çok gerçekçi olmayan rakamların döndüğü ortamda şu anda realite ile yüz yüze geliyoruz. Türkiye'de 2 veya 3 kulüp dışında bütün takımların temel sorunu hale gelmeye başladı. Senenin otasında daha yoğun hissedeceğiz. Bunun iyi tarafı da var. Türk basketbolunun kurtuluşunda yerli oyuncunun değerinin artması lazım. Bunu artıya çevirebilecek kulüpler birkaç yıl içinde çok iyi bir kadroya sahip olabilirler" dedi.

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