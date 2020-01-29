Galatasaray'da dikkat çeken isim Mustafa Fettahoğlu

Özgür KABAN / İSTANBUL, ()

Galatasaray altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Mustafa Fettahoğlu, Türkiye U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sarı kırmızlı takımın altyapısına 2014'te giren ve 6 sezondur Galatasaray'ın alt yaş gruplarında gösterdiği performans sonunda 29 Aralık 2019'da 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon U19 Ligi'nde 18 maçta 5 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu. UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta da görev alan Mustafa Fettahoğlu 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Özellikle gol vuruşlarındaki başarısıyla dikkat çeken Fettahoğlu hücum hattının her iki kanadında görev alabildiği gibi forvet pozisyonunda da oynayabiliyor.

Türkiye U19 Milli Takımı'nın 4 - 6 Şubat 2020 tarihlerinde Slovenya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna da seçilen genç oyuncunun Galatasaray forması altında daha fazla süre alması bekleniyor.



