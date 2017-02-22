Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yediye üç pas ve top tutma çalışması yapan futbolcular, bir sonraki bölüm öncesinde interval koşu gerçekleştirdi. Ardından beşe beş topa sahip olma çalışmaları üzerinde duran oyuncular, interval koşunun ardından ana bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / (fotoğraflı)