Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son Real Madrid maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takım ile 11'e 11 taktik antrenman yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao, takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.

Galatarasay, yarın sabah yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.



