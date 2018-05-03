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Galatasaray'da çalışmalar sürüyor

Terim, antrenmandan önce torunu ile saha içinde bir süre oynadı Serhan TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray, pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde...

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor

Terim, antrenmandan önce torunu ile saha içinde bir süre oynadı

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray, pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı. Tedavisinin ardından bir süre takımla çalışan Ryan Donk daha sonra kondisyoner eşliğinde idman yaptı.
Antrenmanı Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, damadı Ahmet Baran Çetin ve torunu Yaman Çetin de takip etti. Terim, antrenmandan önce torunu ile saha içinde bir süre oynadı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan görüntüler
- Terim'in torunu ile görüntüleri
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

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