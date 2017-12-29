Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...

Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar...

SPOR (son dakika) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar... Abdurrahim Albayrak ve Emir Sarıgül yok Emir Sarıgül: "Bu dönemde görev alamam" Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim...

Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar...

SPOR (son dakika) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar...

Abdurrahim Albayrak ve Emir Sarıgül yok

Emir Sarıgül: "Bu dönemde görev alamam"

Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim alacak

Mustafa Cengiz listesini Divan Başkanlığı'na iletti ve 18.00'den sonra listelerin açıklanması bekleniyor

Serhan TÜRK, İstanbul ()

Galatasaray'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.
Mustafa Cengiz'in listesini Divan Başkanlığı'na ilettiği ve 18.00'den sonra listelerin açıklanacağı belirtildi. 
Eski yönetimden Burçin Aslan'ın son anda kaldığı öğrenilirken; Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim aldı. 

Dursun Özbek yönetiminde yer alacağı konuşulan Emir Sarıgül ise Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, 'ya yaptığı açıklamada ''Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray'a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı'' dedi. 
Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,