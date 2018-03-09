Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL /

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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