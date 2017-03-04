Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Maç öncesi İstanbul'daki son idmanda taktik çalışmalar ve hücum kombinasyonları üzerinde duruldu.

Wesley Sneijder, günü tedavisinin ardından düz koşuyla tamamladı. Sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Nigel de Jong'un tedavisine başlandı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşması için yarın saat 12:00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılı takım, pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi yarın akşam saat 18.00'de Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde bir antrenman yaptıktan sonra mücadele için kampa girecek.