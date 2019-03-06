Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları

İSTANBUL () Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken...

Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları

İSTANBUL () Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328