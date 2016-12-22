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Galatasaray'da alternatifsizlik şüphesi

 Galatasaray sezonun sonuna doğru sakatlık fireleriyle kadro kuramaz hale geldi. Sarı Kırmızılı takımın kupa mücadelesinde Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzla karşısında tel tel dökülürken, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyeti...

Galatasaray'da alternatifsizlik şüphesi

 Galatasaray sezonun sonuna doğru sakatlık fireleriyle kadro kuramaz hale geldi. Sarı Kırmızılı takımın kupa mücadelesinde Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzla karşısında tel tel dökülürken, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde teknik heyeti endişe sardı.

Teknik direktör Riekerink, kötü futbolu oyuncularının motive olamaması bağlarken, Alanya maçında Sarı Kırmızılıları zorluklar bekliyor.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde kadrosunda sakat olmayan tek forvet Eren Derdiyok var. Ancak Eren Derdiyok sezon başındaki formunu yitirdi ve dönem dönem kulübeye çekilmesiyle birlikte golü unutmuş bir görüntüde. Asıl endişe verici durum ise Eren'in sakatlanması durumunda Sarı Kırmızılı takımda forvet oynacak başka alternatifin olmaması. Kolbein Sigthorsson, Lukas Podolski ve Sinan Gümüş'ün Alanya maçında kadroda olmaları mümkün değil.

Orta alanda Hamit ve Josue'nin de Tuzlaspor maçında oynadıkları futbol ile Selçuk İnan ve De Jong'a alternatif olmaları zor görünüyor. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı da orta alanı alternatifsiz bırakmış durumda. Sarı Kırmızılı ekibin savunma göbeğinde ise sadece 3 oyuncu var. Semih Kaya ve Chedjou'nun formsuzlukları dikkati çekerken, Riekerink, Hakan Balta'yı Tuzla maçında oynatmayıp Alanyaspor maçına sakladı.

Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL /

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