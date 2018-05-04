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Galatasaray'da Akhisarspor maçının hazırlıkları devam etti

Mariano, koşulara başladı İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin...

Galatasaray'da Akhisarspor maçının hazırlıkları devam etti

Mariano, koşulara başladı

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
"MARİANO, KOŞULARA BAŞLADI"
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Mariano, tedavisinin ardından düz koşulara başlarken, Ryan Donk ise kontrollü olarak antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Sarı-Kırmızılı ekip, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklaını tamamlayacak. 

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