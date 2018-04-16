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Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek tekrardan lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın...

Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek tekrardan lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde de sınırlı alanda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli mülteci çocuklar da antrenmanı izledi. Misafirler antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi. Oyuncularla kısa süre idman yapan çocuklara teknik direktör Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.
Sarı-Kırmızlı ekip, Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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