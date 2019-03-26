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Galatasaray, CEV Kupası'nda ikinci oldu

Galatasaray - Trentino Itas: 2-3 İSTANBUL () SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Helio Ormonde (Portekiz), Benone Visan (Romanya) GALATASARAY: Emin Gök, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu,...

Galatasaray, CEV Kupası'nda ikinci oldu

Galatasaray - Trentino Itas: 2-3

İSTANBUL ()

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Helio Ormonde (Portekiz), Benone Visan (Romanya)
GALATASARAY: Emin Gök, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Gergye, Ufuk Minici)
TRENTINO ITAS: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro (Grebennikov, Nelli, Van Garderen, Cavuto, Daldello)
SETLER: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15
SÜRE: 121 dakika (26, 30, 28, 26, 11)

Erkekler CEV Kupası finalinde deplasmanda aldığı 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında kendi sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımına 3-2 mağlup olan Galatasaray, turnuvayı ikinci olarak noktaladı.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada sarı kırmızılılar ilk iki seti 25-22 ve 25-21 ile geçerken, sonraki setlerde ev sahibi ekibe karşı 25-16, 25-16 ve 15-5'lik setlerle üstünlük kuran Trentino Itas, CEV Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.
Karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da tribünden takip etti. Mücadelenin ardından tüm salon sarı kırmızılı oyuncuları alkışlarken, oyuncular ve teknik ekip yönetimin ve taraftarların tebriklerini kabul etti.

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