Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Rize’de alınan 1-1’lik skorun ardından sarı kırmızılı takımın Karadeniz temsilcisini konuk ettiği müsabaka Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.30’da başladı. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, bu ismin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Serkan Çimen üstlendi.

FATİH TERİM’DEN ROTASYONLU 11

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor ile karşılaştıkları maçta rotasyonlu bir ilk 11 ile sahaya çıktı. Terim, kaleyi Okan Kocuk’a emanet ederken, savunma hattını Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao ve Linnes’ten oluşturdu. Orta sahayı Lemina, Taylan Antalyalı ve Belhanda’ya emanet eden deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Sekidika, Ömer Bayram ve Adem Büyük’e görev verdi.

KAPTAN LINNES

Sezon başında yabancı sınırlaması nedeniyle kadronun dışında kalan ve devre arasında yeniden lisansı çıkartılan Martin Linnes, Çaykur Rizespor müsabakasında sahaya kaptan olarak çıktı. İlk Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de sahaya çıkarak yeniden sarı kırmızılı formaya kavuşan Linnes, Çaykur Rizespor’u kupada konuk ettikleri maçta sahaya kaptan olarak çıktı.

SEKIDIKA İLK KEZ İLK 11’DE

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika, Çaykur Rizespor’a karşı oynanan rövanş maçıyla birlikte ilk kez sarı kırmızılı formayla ilk 11’de sahaya çıktı. Ligin 18’inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçında 4 dakika sahada kalan Sekidika, Çaykur Rizespor’a karşı oynanan müsabakaya ilk 11’de başladı.