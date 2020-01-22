Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmasıyla başladı. Dinamik ısınmanın ardından antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan dünkü antrenmana gribal enfeksiyon geçirdiği için katılmayan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken Florin Andone, takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

