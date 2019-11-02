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Galatasaray - Çaykur Rizespor: 2-0

Özgür KABAN / İSTANBUL () STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç GALATASARAY: Muslera - Şener (Dk. 53 Mariano), Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer, Babel (Dk. 75 Jimmy...

SPOR 01.11.2019, 22:33
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 2-0

Özgür KABAN / İSTANBUL ()

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
GALATASARAY: Muslera - Şener (Dk. 53 Mariano), Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer, Babel (Dk. 75 Jimmy Durmaz), Emre Mor (Dk. 86 Adem Büyük), Andone
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 55 Tarık Çetin) - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 45 Barış Alıcı), Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan (Dk. 82 Segovia)
GOLLER: Dk. 15 (KK) Talbi, Dk. 18 (P) Babel (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Babel, Fatih Terim (TD) (Galatasaray) - Osman Zeki, Tiemoko Diomande, Oğulcan, Montassar Talbi (Çaykur Rizespor)

Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan mücadelede Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 15’inci dakikada Talibi kendi kalesine ve 18’inci dakikada penaltıdan Babel kaydetti.

3’üncü dakikada Galatasaray’da Babel’in sol kanattan yaptığı ortada Andone’nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
6’ncı dakikada ev sahibi takımda Yuto Nagatomo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Gökhan Akkan’ın kucağında kaldı.
15’inci dakikasında Galatasaray öne geçti. Sarı kırmızılıların sol kanattan gelişen atağında Ömer Bayram’ın yaptığı ortada Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Montassar Talbi’nin ters kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
17’nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Gelişen ev sahibi atağında Şener Özbayraklı’nın açtığı ortada Melnjak topa eliyle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
18’inci dakikada sarı kırmızılılarda penaltıda topun başına geçen Ryan Babel meşin yuvarlağı Gökhan’ın sağından ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
26’ncı dakikada Çaykur Rizespor’un sağ kanattan gelişen hücumunda Boldrin’in uzaklardan şutunu kaleci Fernando Muslera kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.
53’üncü dakikada Çaykur Rizespor’da Umar Aminu’nun savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Melnjak’ın ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşu Muslera kontrol etti.
58’inci dakikada gelişen konuk takım atağında Umar’ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Melnjak’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
73’üncü dakikada Galatasaray’da Seri’nin orta sahadan savunma arkasına gönderdiği uzun topta Andone topu göğsü ile yumuşatarak önüne aldı. Rumen futbolcunun ardından yaptığı vuruş kaleci Tarık’ta kaldı.
79’uncu dakikada sarı kırmızılıların sağ kanattan gelişen atağında Emre Mor’un yaptığı vuruş kalecide kaldı.
82’nci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Seri’nin sağ kanata gönderdiği topta Mariano meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Ceza sahası üstünde topla buluşan Emre Mor’un yaptığı vuruş kalenin üstünden auta gitti.
85’inci dakikada ev sahibi ekipte Emre Mor’un kullandığı kornerde Andone’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Tarık Çetin kurtardı. Çetin’den dönen topta Rumen futbolcunun tekrardan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
Mücadele Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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