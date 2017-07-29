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Galatasaray çalışmalarına devam etti

İSTANBUL, () Galatasaray, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı. İlk olarak sabah saatlerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, yaklaşık 45 dakika süren...

Galatasaray çalışmalarına devam etti

İSTANBUL, ()

Galatasaray, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.
İlk olarak sabah saatlerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, yaklaşık 45 dakika süren bir kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Akşam ise teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sahaya çıkan takım, ısınma hareketleri ve ikişer oyuncunun birbirleriyle yaptığı pas çalışması yaptı.
Daha sonra pas egzersiziyle antrenmana devam eden sarı-kırmızılı oyuncular, bir sonraki bölümde ofansif ve defansif taktik çalışmaların üzerinde durdu.
Ana bölümde 10'a 10 pas çalışması gerçekleştirilirken son bölümdeki 11'e 11 çift kale maçın ardından idman tamamlandı.
Galatasaray, kamp çalışmalarına yarın akşam yerel saatle 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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