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Galatasaray, Bursaspor hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri...

Galatasaray, Bursaspor hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı, daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan antrenman öncesi, dün yeni yaşına giren Kostas Mitroglou’nun doğum günü kutlandı.
Sarı kırmızılı takım, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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