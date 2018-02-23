Galatasaray - Bursaspor: 5 - 0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera - Linnes (Dk. 67 Mariano), Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk(Dk. 54 Yasin), Selçuk(Dk. 76 Eren Derdiyok), Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

BURSASPOR: Harun, Aziz, Titi, Ertuğrul, Shehu, Ekong, Agu, Batalla (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Bostock, John (Dk. 73 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 34 Sinan Bakış)

GOLLER: Dk. 11, Dk. 72, Dk. 90+3 Gomis, Dk. 42 Rodrigues, Dk. 49 Serdar Aziz (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Selçuk (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Ekong (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'u 5 - 0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 72 ve 90+3'üncü dakikalarda Gomis, 42'nci dakikada Rodrigues ve 49'uncu dakikada Serdar Aziz kaydetti. Konuk takımda Ekong 38'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 47'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Bursaspor ise 27 puanda kaldı.

11'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in yerden çevirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in şutu kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu: 1-0.

38'inci dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Ekong kaptırdığı topun ardından Belhanda'ya yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

40'ıncı dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Bursaspor savunmasından seken top üst direkten geri döndü. Daha sonra sağ kanatta topla buluşan

Feghouli'nin ortasında kaleci Harun'dan seken topta Serdar Aziz'in şutu direkten döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in sol çaprazdan şutu auta çıktı.

42'nci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Gomis'in baskıyla kazanılan topta sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Rodrigues'in plase vuruşu ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Linnes'in ortasında Harun'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz vuruşu ağlara gitti: 3-0.

58'inci dakikada Selçuk'un kullandığı kornerde ceza saha içerisinde topu önünde bulan Macion'un sert şutunu kaleci Harun kornere tokatladı.

72'nci dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Rodrigues'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Belhanda'nın içeriye çevirdiği topa Gomis meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

79'uncu dakikada ikili mücadele sonrası Belhanda ile çarpışan Eren Derdiyok oyuna devam edemedi. Oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Galatasaray mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

90+3'üncü dakikada Gomis farkı 5'e çıkardı. Sağ kanattan çizgiye inen Rodrigues'in içeri çevirdiği topta Gomis'in vuruşu ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Bursaspor'u 4-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)