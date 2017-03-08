Galatasaray - Budowlani:3- 1

İSTANBUL-
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Miklos Horvath (Macaristan)
Galatasaray: Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva (Nihan Güneyligil, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk)
Budowlani: Vincourova, Twardowska, Pycia, Grobelna, Beier, Pelc, (Majerwardt, Grajber, Strozik, Tobiasz)
Setler: 25-15, 25-27, 25-14, 25-17
Süre: 96 dakika (22, 29, 22, 23)
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak.