Galatasaray-Bucaspor maçının ardından

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() -

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk mücadelesinde Galatasaray, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bu maçlar her türlü sürprize hazır. Her takım mücadele ediyor. Oyuncuların oyun ve ciddiyetinden son derece memnunum. Bugün az süre alan ve hatta hiç oynamayan oyuncular sahadaydı, onlara şans verdik. İlk yarıda gerekli skoru aldılar. İki yarıda da çok gol pozisyonuna girdiler, çok da güzel varyasyonlarla iyi işler yaptılar. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok gol kaçırdılar ama zevkli oyun olması için hep istekli oynadılar. Bizim için iyi bir ilk ayak oldu diyebiliriz kupa maçında. Az süre almak ve oynamamak kolay bir şey değildir. Gerek fizik, gerekse mental durum sizi ansızın yakalayabilir ama hepsinin ciddiyetinden dolayı mutluyum. Bucaspor da elinden geldiğince direndi ama aradaki fark, özellikle bu sahada bizim kazanmamıza yetti. İyi bir yıl diledik hepsine. İyi dinlensinler istedim. Ayın 7'sinde Antalya'da buluşacağız" dedi.

"FLORYA ADETA HABER MERKEZİ GİBİ OLMUŞ"

Florya'da bugün Hasan Şaş ile görüşmelerinin sızdırıldığını aktaran Terim, "Florya adeta haber merkezi gibi olmuş. Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı. Hasan Şaş da Ümit Davala da ayrı ayrı hayırlı olsun için geldiler. İki isim de Galatasaray için önemli figürler, gerekirse olabilir. Ama herhangi bir durum yok. Ben açıklayacağım yardımcılarımı zaten. Ama yıldırım hızıyla haberlerin ulaşması dikkatimizden kaçmadı" diye konuştu.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİR"

Geldiğinden bu yana 2 gün arayla maç oynadıklarını ifade eden Fatih Terim, "Ama çıkarılacak önemli mesajlar var. Mesela Yasin. Bazen çok konuşmaya gerek kalmaz. Hadiseler bir şeylerin mesajını verir. Muhakkak bir şeyleri değiştirmek için geldik inşallah değiştiririz. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Mutlu olmayan kimse performansını yukarı çekemez. Oynarken de mutlu olmalılar, oynadıkların zevk almalılar, antrenmana gelirken de mutlu gelmeliler, kazanırken mutlu olmalılar, kaybedince de üzülmeliler. Galatasaray'da oynamak kolay değildir. Ben olsam bırakmam. Bu kadar büyük kulübün reaksiyonları da ona göre olur. Devre arasında 28 kişilik kadroyu tekrar revize etme imkanımız var. Formayı isteyen burada kalır. Karşılıklı olarak çok çabuk anlaşacağımızı ümit ediyorum. Dün gece ben dahil kampa girdik. Ciddiyeti korumamız lazım. Yoksa Bucaspor diye herkes evine gitsin gibi bir durum yok. Emeğe saygı duymak çok önemli. Selçuk da bugün tam bir kaptan gibiydi. Belli ki fizik olarak eksiği var. Bana daha önce işaret etmesine karşın oyundan almadım. Onun Galatasaray'a yaptıklarını unutmamalıyız. Böyle önemli hizmet eden oyuncularımıza daha toleranslı davranmalıyız. Dürüstçe doğru ilişkiler içinde olacağız. Kendimizi sevdirmemiz ilerleyen zamanlarda daha net ortaya çıkar" şeklnde konuştu.

"SİNAN BU FORMAYI ALMAK İSTİYORSA BEN DE VERMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIM"

Sinan Gümüş'ün çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirten Terim, "Ancak Sinan hariç herkes hatalı değildir, Sinan'da da hata vardır. Kendisini ben de beğeniyorum ve çok da iyi şeyler bekliyorum. Eğer Sinan bu formayı almak istiyorsa kimse üzerinden çıkaramaz, ben de vermekten memnuniyet duyarım. Ama daha çok çalışacak. Söylemde iyi oyuncu ama eylemde de iyi olacak. Takımın ender sol ayaklı oyuncularından. Gerek hayatıyla, gerek çalışmasıyla bize ikinci yarıda yeni transfer gibi katkı yapması gerekiyor. Bugün Sinan'dan memnundum" dedi.

Savunmadan oyun kurmayı istedigini belirten Terim şöyle konuştu: "Bugün savunmadan çok oyun kurduk ama bunda Donk'un önemli rolü vardı. Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak ya da 28 kişilik kadronun dışında kalacak. Bu yetenek, bu teknik ve bu fizik bize daha çok şey verecek. Maicon, Serdar, Ahmet ya da Koray muhakkak bu bölgeden oyuna iyi başlamalılar. Bugün pas yüzdesi çok yüksekti. Bunun üzerinde çok duruyorum. Bundan kastım şudur, orada bir sıkıntı olursa, başka birilerini de kullanabiliriz."

"DEVRE ARASINDA YAPILACAK OLAN İŞ VAR"

Devre arasında yapılacak olan işleri Başkan Dursun Özbek ve yönetim ile konuşacağını dile getiren Terim, "İşimiz çok, vaktimiz az. Ayın 7'sine bazı şeyleri yetiştirmeye çalışacağız. Bizimle birlikte antrenmana çıksın ya da birileri gidecekse onlar da gitmeli. 1, 2 takviye gerekiyor. Mariano'nun iyileşmesiyle orası tamam ama sol tarafta eksik var. Belki hücuma bir oyuncu düşünüyoruz. Bazen aklınızda olmayan bir imkan çıkabiliyor. Oynatmayı düşünmediğimiz oyuncularla bir şeyler yapabilirsek daha da mutlu oluruz. Çok fazla harcama yapmadan bir şeyler yapabiliriz diye umuyorum. Yılbaşından sonra dolu dolu 1 haftamız var. Yöneticilerimiz de, scout ekibimiz de çalışıyor. İnşallah Galatasaraylılarla bazı şeyleri buluştururuz" açıklamasında bulundu.

Asamoah hakkında konuşan Terim, "Devre arasında gelebilir bir ümit vardı. Ama olmayabilir diye de düşünmek lazım. Doğru bir transfer olur, iyi bir oyuncu ve umarım devre arasında bu transfer olur. Kısa süre içinde karar verip eylemi de yapmak zorunda olduğumuz için 2. ve 3. alternatifi de düşünmemiz gerekiyor. Latovlevici bugün baya iyi oynamasına karşın, Göztepe maçından önce kendisine sordum, tek başına çalışıyordu ve nasıl olduğunu sordum. Yarın forma versem oynar mısın diye sordum, oynarım dedi. Bugün de oynadı ve beni çok mutlu etti. Seyircilerimiz kızabilir ama aynı seyirci affedicidir de. Bu birini almayacağız anlamına gelmiyor ama alınan da en iyi şekilde kullanılmalı. Karakter yapısından da çok memnunum. Ameliyattan çıktı, kolay değil. İlişki derken, sadece İtalya değil, Almanya, İngiltere, Fransa gibi dünyanın her tarafında arkadaşlarımız var. Hem şahsi ilişkilerimizi hem kredilerimizi kulübümüz için kullanmak kadar doğal bir şey yok. 7'sine kadar çok iş var. Bir kere Florya var. Demin de söylediğim gibi bu haber çıkışından hiç hoşlanmadım. Florya'yı her şeyiyle halletmemiz lazım. 1, 2 sakat oyuncumuz var. Fernando bize sürpriz oldu. İç yan bağlarında yırtık var. Ama önceliğimiz belli. Biz de transferlerin başlamasını istiyoruz, ideali bu ama işler her zaman sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Benimkisi bir istek. Yoksa vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar kullanacağız. Kullanmadığımız oyuncular var. Bunların hepsine karar vermek lazım. Ben de bu kararları verip yönetime bildireceğim. 28 oyuncu istemiyorum ben, mümkünse 23 ve gerisi de bizim genç çocuklarımızdan olacak şekilde istiyorum. Ben buradan tüm Galatasaraylılar'ın, tüm futbol ailesinin ve ülkemin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

BUCASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÖLGEN: "DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Bucaspor Teknik Direktör Mehmet Celal Bölgen ise "Takım olarak yüzde 70-80'ini çok genç oyunculardan kurulu bir takımız. Galatasaray'la oynamanın verdiği baskıyı ilk yarıda yenemedi arkadaşlarımız. Basit hatalar yaptılar ve bu hatalar oyuna etki ediyor. İkinci yarıda biraz daha heyecanımızı yenip toparlanmaya çalıştık ve bu baskıyı yendik. Daha bir haddimizi bilerek oynadık. İlk yarıdaki pozisyon zenginliğini ikinci yarıda vermemeye çalıştık. Bu hatalarımızdan ders çıkarıp ana amacımız olan ligde bu hataları telafi edip hedeflediğimiz noktaya gelmeye çalışacağız. Bu genç arkadaşlarımıza tecrübeleriyle abi pozisyonundaki futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz. Heyecanlarını tam olarak yenemese de futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum, Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Terim'in açıklamaları

-Bölgen'in açıklamaları