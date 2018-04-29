Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, () -

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Açıklamalarımız monoloğa döndü, diyaloğun kalmadığı bir ortamda ne söylediğimizin bir anlamı yok" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise "270 dakika kaldı. 2'si dışarıda 1'i içeride 3 maç var. Gram eksilmeden geçirmeliyiz bu 270 dakikayı" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: "BİRÇOK DEĞERİN ANLAMINI YİTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kısa bir açıklamada bulunarak, "Fazla konuşacak bir şeyim yok. Birçok değerin anlamını yitirdiğini görüyorum. Açıklamalarımız da monoloğa döndü, diyaloğun kalmadığı bir ortamda ne söylediğimizin bir anlamı yok. Bu maçla ilgili değil. Mecburiyetten buraya geliyoruz. Davranışlarımızın toplum nazarında bu kadar aşağılandığını görmek üzücü" dedi.

TERİM: "270 DAKİKA KALDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ciddi bir üstünlüğümüz var. İlk 4 sıradakilerle oynadığımız maçlarda. Muslera'nın formunun nedeni tamamen Taffarel'dir. Kalecilerimizin ve Muslera'nın formu tamamen Taffarel'e aittir. Yardımcılarıma da teşekkür ederim, müthiş hazırlandılar. Öyle bir maç ki, rakipleriniz kazandığı zaman işiniz daha zor oluyor. Öyle bir yerde yürüyorsunuz ki, en ufak düşmenizde pozisyon değişikliği olmanız, şampiyonluğu kaybetmeniz muhtemel. Maçın hakkını verdik. Futbolun hakkını verdik mi, verdik. Emeğimizi verdik mi, verdik. Ruhumuzu ortaya koyduk mu, koyduk. Dualarımız kabul oldu mu, oldu. Daha fazla atabilir miydik, atabilirdik. Bugün en çok sahada Galatasaray gibi olduğumuz için, inanarak kazandığımız için mutluyum. 270 dakika kaldı. 2'si dışarıda 1'i içeride 3 maç. Gram eksilmeden geçirmeliyiz bu 270 dakikayı. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Cimbomun başı taraftarıyla dik yürür. Bugün de o vardı. 3 maçta ise Allah yardımcımız olsun" dedi.

"LINNES'İN PERFORMANSI, ÖRNEK BİR PERFORMANSTIR"

Mariano - Linnes değişikliğini değerlendiren deneyimli teknik adam, "İyi beklerimiz var. Oradaki üzüntüm hem Mariano'nun sakatlığı hem de erken değişiklik yapmak zorunda kalmam. Yoksa Linnes'in girmesi bir şey kaybettirmez. İyi anlaşan arkadaşlar. Bazen bir başkasının sakatlığı, başkasının şansı oluyor. Bugün Linnes'in performansı, örnek bir performanstır aynı zamanda. Oynamadığı zamanlar bile girince işini yapıyor" diye konuştu.

"BİR PENALTI DAHA OLURSA, YİNE GOMIS'E ATTIRACAĞIM"

Bafetimbi Gomis ile ilgili açıklamalarda bulunan Terim, "Gomis bizim önemli bir golcümüz. Attığı gol sayısı önemli bir sayı. Bir daha penaltı olursa yine ona attıracağım. Varsın diğer maçlarda atsın, derbilerde atmasın. Bundan sonra derbi yok. Yine penaltı olsa ona verirdim. Topun kendisinde kalmasını sağlayarak bizi oraya taşıdı. Bazen golcüler de tutukluk yapabilir ama Gomis'in sadece bir iki maçlık atamadığı dönem diyelim. Attığı kadar, oyunuyla da faydası var. Hem takımda iyi bir lider, hem de hakikaten futbolu yaşayan, kendine dikkat eden ve bize de lazım bir oyuncu. Maçın gidişatı farklı olsa belki yanına Eren'i eklerdik. Gomis'ten vazgeçmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN YARI SAHAMIZDA PAS YAPMASINA ENGEL OLDUK"

Beşiktaş'ı kendi yarı alanlarında durduklarının altını çizen Fatih Terim, "Oyuna baktığımızda oynama süreleri eşit görünüyor. Biz biraz daha çabuk ve basit oynadık. Ancak bizim kazanmamızdaki en önemli etken, Beşiktaş'a kendi yarı sahamızda kolay pas imkanı vermedik. Buna müsaade etmedik. Bu bana göre en önemli sebeplerden bir tanesi. Beşiktaş'ın en önemli özelliği, rakip sahada pas özelliğinin önemli derecede çok olması. Biz buna müsaade etmedik" dedi.

"DONK MÜTHİŞ BİR ÇOCUK"

Donk'un artan performansına değinen Terim, "Donk her geçen gün daha iyi oluyor, vazgeçilmezimiz oluyor. Çok çalışıyor. Tüm arkadaşların sevdiği, müthiş bir çocuk. Öyle bir yarışın içerisindeyiz de bunları atacak halimiz yok. Birçok arkadaşımız var. Donk'un bizlere sormadan böyle bir karar vereceğini sanmıyorum. Ben onu takımda görmek istiyorum. Sahanın içerisinde birden fazla görev yapabilecek bir oyuncunun gitmesinden yana değiliz. Tamamen odaklandığımız konu 270 dakika" diye konuştu.

"BAZI ŞEYLERİ SİNİRLİYKEN SÖYLÜYORUZ"

Fatih Terim; Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'in sezon sonu bırakacağı iddiları ile ilgili gelen bir soruya, "Açıkçası maçlardan sonraki o adrenalinin yüksek olduğu bir dönemde söylenen sözleri hepimiz yapıyoruz, sinirlenip bazı şeyleri söylüyoruz. Ertesi gün daha sakin olabiliyoruz. Ben rakiplerim ile, diğer teknik adamlar ile ilgili mecbur olmadıkça bir şey söylemiyorum. Onların kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Ben tamamen 270 dakikaya konsantreyim" yanıtını verdi.

"OYUNCU BENİM ÜSTÜME ÇIKARSA SIKINTI OLUR"

Sahanın içi kadar dışınan da önemli olduğunu söyleyen Terim, "Sahanın dışı, sahanın içi kadar önemlidir. Muhakkak ki, birtakım isteklerinizi yaptırmak için uğraşırsınız. Felsefenizi ortaya koyarsınız. Ama bir bütün 25 kişi. Yönetmek çok zordur. Doğru ilişki, düzgün ilişki, her şeyi yüzüne söylemek ve size güvenmesini sağlamak burada anlatacağım birkaç kelimeyle anlaşılmaz. Sahanın dışının da sahanın içi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibarıyla bunların en büyüğü 35 diyelim. 20 ile 35 yaş arasındaki genç insanlar. Bunları bir kalabalık grup değil, bir takım yapabilmek önemli. Oynamayanın da oynayan kadar heyecan duyması önemli. Adaletinize, kişiliğinize güven duyduktan sonra hiçbir sorun olmaz. Sonuç şudur, bir bildiği var noktasına geldiyseniz kazandınız, problem yoktur. Oyuncu benim üstüme çıkarsa sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

"3 PUANIN DERDİNDEYİM, SKOR ÖNEMLİ DEĞİL"

İkili averaja takılmadığını belirten Terim, "Bunu takımlara göre taktiksel davranış olarak düşünebilirsiniz. Burada asıl olan 3 puan. Ben ikili averajlara kalacağını düşünmüyorum. Ben zorluk seviyesi yüksek olan maçları 3 puanla geçmenin derdindeyim, skor önemli değil. Bu alışkanlığımızın devam etmesi lazım. Belhanda ve Feghouli'yi çıkarıp Eren'i koymayı da düşünmüştüm ama iyi oynanan oyunu bozmak istemedim" dedi.

"TOLGA 'AYAĞIM AĞRIYOR' DEDİ, BİZ DE KADROYA ALMADIK"

Tolga Ciğerci'nin kadroda yer almamasına açıklık getiren deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Zaten Tolga'nın mukavelesinde de var. İki ayağında da problemleri var, zaman zaman dinlenmek zorunda. Böyle bir madde var. Hafta içi Hasan hoca, Ümit hoca ve Levent hoca sorduğunda ağrım var oynayamayacağım demiş. Tolga bugün soyunma odasındaydı. Doktorumuz oynayabilir dedi, o da ayağım ağrıyor dedi. Biz de kendisini sağlık ekibiyle beraber tedaviye bıraktık. Ama bugün soyunma odasındaydı."

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM DOSTUMDUR"

Şenol Güneş'e maçtan önce geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu doğrulayan Fatih Terim, "Olan bir hadise vardı. Şenol hoca benim sadece meslektaşım değil, milli takımdan arkadaşım. Dostum benim. Herkes için bunu yaparım. Ben de kendisine gidip geçmiş olsun dedim. Ayrıca taraftarımız bir şey söylerken de elimi kaldırıp söylenmemesini istedim. Bunlar gayet doğal şeyler. Olmuş bir şey var. Dolayısıyla onun için gidip geçmiş olsun dedim" diye konuştu.

Terim son olarak Süper Lig'e yükselen Rizespor ve Ankaragücü'nün tebrik etti: "Futbola ilk başladığım antrenör olarak Ankaragücü'ne tebrik ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Benim için ayrı bir anlamı var. Onlara Süper Lig'de başarılar diliyorum. Rizespor'u da tebrik ediyorum. Hoşgeldiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim'in açıklamaları

- Şenol Güneş'in açıklamaları