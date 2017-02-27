Galatasaray - Beşiktaş maçından notlar

Muslera'ya plaketi Simoviç'den

Maçın başlamasına 3 saat kala bir grup taraftarın metroda meşale yakması sonucu oluşan dumandan dolayı bir süreliğine Şişli-Mecidiyeköy arasındaki duraklar kapatıldı.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera derbide sahaya çıkarak, Sarı kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı futbolcu ünvanını Zoran Simoviç'le birlikte egale etmiş oldu. Maç öncesi Muslera ödülünü, kulübün davetlisi olarak İstanbul'da bulunan Zoran Simoviç'ten aldı. Simoviç'e ise kulüp adına Cengiz Özyalçın teşekkür plaketi verdi. (en çok lig maçına çıkan yabancı oyuncu sayısında Muslera Simovic'i yakaladı)

Isınmadan önce sahaya çıkan G.Saraylı oyunculardan Podolski taraftarın istediğini kırmadı ve tribünlere üçlü çektirdi.

Linnes, Cavanda ve Sinan Beşiktaş maçı öncesi kadrodan çıkardılar. Üç isminde herhangi bir sakatlığı bulunmazken kararın tamamen Tudor'un olduğu öğrenildi. Ayrıca kadroda olmayan Sinan Gümüş sivil olarak geldiği Arena'da takımına ailesi ile birlikte tribünden destek verdi.

Beşiktaş taraftarları da misafir tribününde yerini alırken, iki takım taraftarları zaman zaman karşılıklı tezahüratla atıştılar. Beşiktaş taraftarları Türk Telekom Arena'ya "Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim" pankartını astı.

Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL /