Galatasaray - Beşiktaş maçından notlar

- Galatasaray'da 2 değişiklik

- Güneş'ten Necip sürprizi

- Fikret Orman'dan derbi totemi!

- Şafak Mahmutyazıcıoğlu taraftarlarla birlikte izledi

- Galatasaray'da Mitroglou, Ndiaye ve Sinan kadroda yok

- Necip Uysal ve Burak Yılmaz 300'üncü maçlarına çıktı

- Aslan'da 3, Kartal'da 2 isim sınırda

- Derbiye yoğun ilgi

- U21'de kazanan Beşiktaş

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetti. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz üstlendi.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 30'uncu haftasında oynadığı Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inden 2 değişikliğe gitti. Tedavi süreci sona eren Marcao, yeniden ilk 11'de Luyindama'nın partneri olurken, Marcao'nun yokluğunda stoperde oynayan Donk ise Ndiaye yerine orta sahada Fernando ile birlikte görev aldı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

GÜNEŞ'TEN NECİP SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 30'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaştıkları müsabakanın ilk 11'inden tek ismi değiştirdi. Güven Yalçın'ı yedek kulübesine çeken deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine Necip Uysal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş sahaya; Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Necip Uysal, Atiba, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Caner Erkin ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ın tek eksiği Gary Medel, sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

FİKRET ORMAN'DAN DERBİ TOTEMİ!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta tribünde yer almadı. Orman, 'uğurlu' olması için müsabakayı seyretmek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gelmedi.

MAHMUTYAZICIOĞLU, TARAFTARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Beşiktaşlı yöneticilerin bir bölümü derbiyi izlemek için Türk Telekom Stadyumu'ndaki yerlerini alırken, hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, müsabakayı Beşiktaşlı taraftarlar ile birlikte deplasman tribününde takip etti. Beşiktaş'ı protokol tribününde yönetici olarak genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve diğer yöneticiler Hüseyin Mican, Hüseyin Yücel, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ve Melih Aydoğdu temsil etti.

GALATASARAY'DA MITROGLOU, NDIAYE VE SİNAN KADRODA YOK

Galatasaray'ın cuma günü yaptığı antrenmanda sakatlanan Kostas Mitroglou, sarı kırmızılı takımın derbi kadrosunda yer almadı. Kadroda yer almayan diğer isimler ise Sinan Gümüş ve Badou Ndiaye oldu.

NECİP UYSAL VE BURAK YILMAZ 300'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ve Burak Yılmaz için derbi maçın ayrı bir önemi var. Necip Uysal, Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altındaki 300'üncü maçına çıkarken, Burak Yılmaz ise ligdeki 300'üncü maçına çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş geçen hafta 300'üncü maçında sahaya süremediği için medya önünde özür dilediği Necip'i Galatasaray kaşısında ilk 11'e koydu.

ASLAN'DA 3, KARTAL'DA 2 İSİM SINIRDA

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta iki takımda toplam 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Linnes, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba; Beşiktaş'ta ise Quaresma ve Burak Yılmaz müsabakada sarı kart görmeleri halinde takımlarının bir sonraki hafta oynayacağı lig maçlarında forma giyemeyecekler.

DERBİYE YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri hınca hınç doldurdu ve maç boyunca takımlarına destek verdi.

U21'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ

Türkiye U21 Futbol Ligi'nde bugün oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan maçı, ikinci yarıda bulduğu gollerle Beşiktaş 2-0 kazandı.

JOSEF SURAL UNUTULMADI

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde, hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaraylı taraftarlar, "Başın sağ olsun Alanyaspor. #JosefSural" yazılı bir pankart açtı.

(FOTOĞRAFLI)