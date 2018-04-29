Galatasaray - Beşiktaş maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan müsabakada Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlendi.

KAYBEDEN BÜYÜK YARA ALACAK

İki takım arasında oynanan kritik derbide alınan sonuç, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışını büyük ölçüde etkileyecek. Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı, Medipol Başakşehir'in de deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1'lik sonuçlarla geçmesi bu maçın önemini daha da artırdı. Beşiktaş kaybetmesi durumunda lider ile arasındaki puan farkı 4'e çıkacak ve 62 puanla 4'üncü sırada yer alacakken, Galatasaray maçtan mağlup ayrılması halinde 63 puanla kendisini 3'üncü sırada bulacak. Karşılaşmadan eşitlik çıkması halinde ise Medipol Başakşehir haftayı lider kapatacak, Galatasaray 2, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ise 4'üncü sırada yer alacak.

TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yerine, Maicon'a şans verdi. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile çıktı.

GÜNEŞ 3 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise takımının ligin 30'uncu haftasında oynadığı ve 3-1 galip geldiği Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor karşısında sağ bekte görev alan Adriano'ya Caner Erkin'in yerine sol bekte görev verirken, sağ bekte ise Gökhan Gönül'e şans verdi. Domagoj Vida yerine cezası biten Pepe'ye forma veren Güneş, Oğuzhan Özyakup'un yerine ise Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü. Beşiktaş sahaya; Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo ilk 11'i ile çıktı. Siyah beyazlı takımda Atiba Hutchinson kadroda yer almadı.

ASLAN, BEŞİKTAŞ'A DİŞ GEÇİREMİYOR

Galatasaray, 2014-2015 sezonunun 33'üncü haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı ve 2-0 kazandığı Beşiktaş mücadelesinden bu yana siyah beyazlı takıma ligde diş geçiremiyor. Sarı kırmızılılar, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kazandığı ve şampiyon olduğu 2014-2015 sezonu karşılaşmasından bu yana ligde oynadığı 5 Beşiktaş derbisinde de gülen taraf olamadı. Bu 5 mücadelede 4 kez kazanan taraf Beşiktaş olurken, 1 mücadele beraberlikle tamamlandı.

ELMANDER, TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda takip etti. İsveçli yıldız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemdeki 9 numaralı formasını giyerek taraftarları selamladı. Yıldız oyuncuya mücadele öncesi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak tarafından bir plaket takdim edildi.

U21'DE BEŞİKTAŞ KAZANDI VE ŞAMPİYON OLDU

Türkiye U21 Futbol Ligi'nin 31'inci hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah beyazlı takım puanını 67'ye yükselterek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ORMAN MAÇA GELMEDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbiyi izlemeye gelmezken 7 yönetici protokol tribünündeki yerini aldı. Hukuk İşleriniden Sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu ise karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte deplasman tribününde izledi.

TERİM'DEN GÜNEŞ'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Fatih Terim, maç öncesinde Beşiktaş soyunma odasına giderek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

KARŞILAŞMAYI 10 YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı 10 yabancı basın mensubu da takip etti. Japonya'dan 4, Ukrayna'dan 2, Hollanda, Çin, Fransa ve İtalya'dan ise 1'er basın mensubu bu maçı Türk Telekom Stadı'nda izledi.

EKŞİOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

(FOTOĞRAFLI)