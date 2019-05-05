Galatasaray - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
05 Mayıs 2019 Pazar 21:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Ramazan için beslenme önerileri
- 220 yıllık eşine karaciğeriyle can oldu
- 3Prof. Dr. Bakır: Oruçla metobolizma dinlenir
- 4TVHB ülke genelinde çalışmalarını...
- 5Böbreğiyle gelinini hayata bağladı
- 6Dr. Maşrabacı, ramazan ayında dikkat...
- 7“Sahurda çay değil yoğurt tüketin”
- 8Prof. Dr. Süleymanoğlu: Mevcut aşıların...
- 9Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala...
- 10(Görüntülü) 'Tiroit kanserindeki...
- 1Girişimciler ve fikir önderleri 'daha...
- 2Girişimciler ve fikir önderleri 'daha...
- 3(Görüntülü) Genç yazar adayları usta...
- 4Kampüsteki ağaçlara 4 bin kitap astılar
- 5"Uluslararası Bilgi öğrencilerinin...
- 6Z Kuşağı Google ofisi gibi esneklik,...
- 7(Görüntülü) Genç yazar adayları usta...
- 8(Görüntülü) 19 Mayıs'ın 100....
- 9Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını...
- 10Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Galatasaraylı Marcao: Daha işimiz bitmedi
- 2Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı:...
- 3CANLI YAYIN DUYURUSU
- 4Gençlerbirliği - Abalı Denizlispor maçının...
- 5(Görüntülü) Otoyolda zincirleme kazada...
- 6(Görüntülü) Göztepe-Antalyaspor maçının...
- 7(Görüntülü) Küçükçekmece'de...
- 8Bakan Kasapoğlu ve Galatasaray Başkanı...
- 9(Görüntülü) Önce yayaya sonra binaya...
- 10Abdurrahim Albayrak: Çok önemli bir galibiyet...
- 11(Görüntülü) Marmaris'te zırhlı...
- 12(Görüntülü) Bozcaada’da izmarit toplama...
- 13(Görüntülü) Denize atladı, balıkçılar...
- 14CHP, AVCILAR’DA DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARINI...
- 15CHP, AVCILAR’DA DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARINI...
- 16Fatih Terim: Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde...
- 17CHP, Avcılar’da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını...
- 18Kırıkkale'de çocuklar oynarken havan...
- 19Feghouli: Bu galibiyet şampiyonluk için...
- 20Bağcılar'da Gölbe Bayramı ve Hıdrellez...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:52
|05:50
|13:12
|17:05
|20:13
|21:57