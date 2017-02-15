Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Ligin 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de 22. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da yapılacak.
22. ve 23. haftanın programı şöyle:
22. hafta:
24 ŞUBAT CUMA:
19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
25 ŞUBAT CUMARTESİ:
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
26 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)
23. hafta:
3 MART CUMA:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)
4 MART CUMARTESİ:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)
5 MART PAZAR:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
6 MART PAZARTESİ:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARININ PROGRAMI BELLİ OLDU
İlk maçların programı şöyle:
28 ŞUBAT SALI:
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
1 MART ÇARŞAMBA:
18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)
20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
2 MART PERŞEMBE:
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Bu karşılaşmaların rövanşları 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.
İSTANBUL /