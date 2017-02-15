Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Ligin 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de 22. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da yapılacak.

22. ve 23. haftanın programı şöyle:

22. hafta:

24 ŞUBAT CUMA:

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

25 ŞUBAT CUMARTESİ:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)

23. hafta:

3 MART CUMA:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

4 MART CUMARTESİ:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

5 MART PAZAR:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

6 MART PAZARTESİ:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARININ PROGRAMI BELLİ OLDU

İlk maçların programı şöyle:

28 ŞUBAT SALI:

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

1 MART ÇARŞAMBA:

18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

2 MART PERŞEMBE:

20.30 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Bu karşılaşmaların rövanşları 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.

İSTANBUL /